ВСУ попытались атаковать Самарскую область

Российские военные пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать промышленное предприятие в Сызрани. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в «ВКонтакте».

По его словам, это произошло рано утром 30 августа.

В аэропорту Самары (Курумоч) на фоне атаки были введены временные ограничения на полет и выпуск самолетов, сообщила Росавиация.

Из-за падения обломков беспилотника в Адыгее пострадал человек

Также сообщалось, что в Ростовской области начался ландшафтный пожар после падения украинского беспилотника.

В Адыгее обломки сбитых беспилотников повредили несколько частных домовладений и производственный цех, пострадал один человек.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».