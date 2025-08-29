Петербуржец избил пожилого отца за то, что тот отказался дать ему денег

В Петербурге 41-летний мужчина избил 75-летнего отца за то, что тот не дал ему денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 24 августа возле дома №302 по Приморскому шоссе в городе Сестрорецке. Предварительно, сын напал на своего пожилого отца после того, как пенсионер отказался отдать ему 60 тысяч рублей. Пострадавший с ушибами и ссадинами обратился в медучреждение, после чего был отпущен на амбулаторное лечение.

26 августа у дома №7/9 по улице Володарского ранее неоднократно судимый подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ — разбой.