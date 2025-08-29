Супруги с Украины заработали более $500 тысяч на фиктивных пособиях в Чехии

Супружеская пара с Украины заработала 11 млн крон (около $526 тыс.) на оформлении фиктивных документов на пособия для проживания в Чехии для соотечественников-беженцев.

Об этом сообщило Novinky.

По данным издания, они привозили украинцев в Чехию, помогали им получить вид на жительство в качестве военных беженцев, «предоставив ложную информацию о жилье, а затем получали за псевдозаявителей пособия и отвозили их обратно на Украину».

Ранее телекомпания NOS сообщала, что власти Нидерландов с 1 октября 2025 года удвоят ежемесячную плату для мигрантов с Украины, которые работают и проживают в муниципальном жилье.