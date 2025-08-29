Стали известны подробности стрельбы в Махачкале

Мужчина открыл стрельбу возле торгового центра в Махачкале из-за заинтересованного взгляда прохожего на его жену. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила глава пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева.

Согласно информации ведомства, инцидент произошел в районе 18:30 рядом с ТЦ «Этажи». Мимо здания торгового центра шла пара, когда один прохожих бросил на женщину в никабе взгляд.

«Взгляд мужчины показался супругам излишне заинтересованным. В результате этого непонимания, вызванного "непонравившимся" взглядом, произошел словесный конфликт. После чего, оскорбившийся и возмущенный супруг достал травмат и несколько раз выстрелил. Куда он конкретно целился пока не ясно, поскольку он все равно никуда не попал», — написала Гариева.

По ее словам, в результате инцидента никто не пострадал, на данном этапе конфликт приостановлен. В настоящее время в случившемся разбираются полицейские, один из участников произошедшего доставлен в отдел полиции, стрелявшего разыскивают.