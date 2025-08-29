В Саратовской области судно протаранило сапборд

В акватории Волгоградского водохранилища вблизи Энгельса лодка столкнулась с сапбордом. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.

© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

«Проводится доследственная проверка по факту столкновения маломерного судна и сапборда по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что инцидент произошёл вечером 28 августа.

В результате столкновения находящиеся на сапборде люди получили телесные повреждения, однако от госпитализации они отказались.

Следователи осмотрели место происшествия. Причины и условия ЧП устанавливаются.

Ранее в Дагестане возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после трагического инцидента, в результате которого погибла женщина, когда катер перевернулся в Сулакском каньоне.