В Саратовской области судно протаранило сапборд
В акватории Волгоградского водохранилища вблизи Энгельса лодка столкнулась с сапбордом. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.
Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
«Проводится доследственная проверка по факту столкновения маломерного судна и сапборда по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что инцидент произошёл вечером 28 августа.
В результате столкновения находящиеся на сапборде люди получили телесные повреждения, однако от госпитализации они отказались.
Следователи осмотрели место происшествия. Причины и условия ЧП устанавливаются.
Ранее в Дагестане возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после трагического инцидента, в результате которого погибла женщина, когда катер перевернулся в Сулакском каньоне.