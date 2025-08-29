Молодой офицер СИЗО нырнул в реку и погиб в российском регионе

В Волгоградской области трагически погиб сотрудник УФСИН Дмитрий Савицкий. 28-летний мужчина спрыгнул с моста на ерике Верблюд в Среднеахтубинском районе и исчез. Спасатели нашли его тело только спустя час. Об этом пишет V1.RU.

Супруга мужчины рассказала изданию, что он проходил срочную службу в войсках радиационно-химической и биологической защиты, а после армии устроился работать в СИЗО № 1 Волгограда.

В 2021 году он стал дежурным помощником начальника учреждения и получил офицерское звание.

По словам жены погибшего, он пошел купаться вместе с приятелем, нырнул «щучкой», вниз головой, с мостика, но там оказалось мелко.

По факту смерти мужчины проводится проверка, сообщили в СУ СК России по региону.

Ранее сообщалось, что в Турции во время массового заплыва в Босфоре пропал российский пловец Николай Свечников. Двукратный чемпион мира по плаванию на открытой воде Алексей Акатьев объяснил, почему его нельзя найти по чипу.