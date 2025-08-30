В Белгородской области дроны ВСУ дважды ударили по промпредприятию

В поселке Северный Белгородского района, как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, дроны ВСУ в субботу дважды ударили по промышленному предприятию. Произошло возгорание.

© Московский Комсомолец

В селе Отрадное этого же района беспилотник ударил по частному дому. В поселке Октябрьский в результате атаки БПЛА повреждены крыши частного дома и надворной постройки, посечен легковой автомобиль.

В поселке Северный дроны, по словам Гладкова, дважды ударили по промышленному предприятию. В результате, как уточняется, произошло возгорание автобуса и грузовика, которое ликвидировали сотрудники МЧС. Повреждена техника предприятия.

По предварительным данным, пострадавших нет.