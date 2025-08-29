КТК устанавливает причины утечки нефти в Черное море на своем терминале

«Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) устанавливает причины утечки нефти в Чёрное море на своём терминале, произошедшей 29 августа.

Об этом сообщает пресс-служба КТК.

«По поводу разрыва морского соединения сообщаем. Разрыв морского разрывного соединения плавучего рукава от ВПУ к танкеру происходит автоматически в целях обеспечения минимизации последствий нештатной ситуации, связанной с внутришланговым давлением при осуществлении погрузки нефти в танкер и соответствующего выхода остаточной нефти из шланга при его отсоединении от грузовой системы танкера», — приводит сообщение РИА Новости.

В КТК добавили, что разлив нефти локализован, продолжается ликвидация последствий ЧП.

Ранее сообщалось, что выход нефти произошёл на выносном причале КТК в Чёрном море во время производства грузовых операций.

По данным Росприроднадзора, из-за ЧП в Чёрное море попало 30 куб. м нефти.