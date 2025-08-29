Росприроднадзор отреагировал на ЧП у Новороссийска

Росприроднадзор сообщил, что в результате разлива нефти у Новороссийска в Черное море попало около 30 куб. м нефти. Об этом пишет ТАСС.

© Официальный Telegram-канал Росприроднадзора

Согласно информации ведомства, разлив произошел из-за разрыва шланга. При этом ранее Росприроднадзор также сообщал о том, что разлив был локализован и угрозы его распространения не наблюдается.

«Утром 29 августа при проведении грузовых операций на выносном причальном устройстве № 2 АО "КТК-Р" из-за разрыва морского соединения плавучего шланга произошла утечка. По данным компании, в море попало около 30 кубических метров нефти», — сообщило ведомство.

Ранее возле Новороссийска произошел разлив нефти из турецкого танкера T.Semahat.