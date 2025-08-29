Погибшую на Пике Победы Наговицину обвинили в халатности

Челябинский альпинист Александр Ищенко заявил, что застрявшая в горах Киргизии Наталья Наговицина совершила восхождение со сломанной ногой и этим подставила своих товарищей. По его словам, спортсменка не предупредила об этом других участников группы, чем поставила их в рискованное положение, пишет «Москва Онлайн».

© Соцсети

«Никакой нормальный гид бы не пошел с человеком, который два месяца назад пережил двойной перелом. Это же не поход просто выходного дня. В таком состоянии нельзя идти в горы», — подчеркнул Ищенко.

По его словам, его возмущает, что «человек действовал абсолютно безрассудно и подставил всех, когда пошел на гору».

Наговицина вместе с ещё тремя альпинистами начала восхождение на пик Победы в начале августа. 12 числа она с напарником Романом в связке упала и сломала ногу. Роман позвал на помощь шедших впереди альпинистов из Германии и Италии Гюнтера Зигмунда и Луку Синигалья. Они передали Наталье припасы, но вытащить ее не смогли. Альпинисты начали спускаться вниз за помощью, но вскоре Лука скончался от отека мозга из-за того, что слишком много времени провел на высоте.

Несколько последующих попыток спасения, включая использование вертолётов, оказались безуспешными из-за неблагоприятной погоды — сильного ветра и снежных бурь, хотя известно, что спустя неделю после трагического падения Наговицина все еще была жива и махала рукой из палатки пролетающему дрону. Но из-за погодных условий ей не смогли передать больше припасов.

Ранее Госкомитет национальной безопасности Киргизии не обнаружил признаков того, что Наговицина выжила.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.