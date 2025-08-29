Стало известно о введении режима ЧС на месте инцидента в Черном море

Экстренные службы сообщили о вводе режима чрезвычайной ситуации на территории морского терминала АО «КТК-Р» у берегов Новороссийска, где ранее произошел разлив нефти из турецкого танкера T.Semahat. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в экстренных службах, в результате разлива в море попало более одной тонны нефтепродуктов. В данный момент в районе разлива были выставлены заграждения для локализации утечки.

«Проводятся работы по локализации утечки нефтепродуктов (выставлены боновые заграждения). На территории МТ АО "КТК-Р" введен объектовый режим "ЧС"», — сообщил источник.

Ранее турецкий танкер T.Semahat разлил нефть возле Новороссийска.