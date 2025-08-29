В Дагестане выросло число пострадавших при взрыве на АЗС

В Дагестане до четырех человек выросло число пострадавших при взрыве на АЗС. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Согласно информации источника, пострадавшие получили ожоги разных степеней тяжести — от первой до третьей. Всем им оказали медицинскую помощь. Двое пострадавших уже отпущены домой, еще двое госпитализированы.

Источник отмечает, что причиной взрыва стала разгерметизация при перекачке газа. Кроме того, после взрыва начался пожар на кладбище, которое расположено рядом с АЗС. По факту случившегося началась проверка.

Ранее на заправке в Дагестане произошел взрыв.