В Черном море произошла нештатная ситуация

В Черном море произошел разлив нефти из танкера на терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

© USNavyEurope/Twitter

В данный момент выносной причал выведен из эвакуации. Причины инцидента выясняются.

Как уточнили в компании, в результате никто не пострадал, угроза возгорания отсутствует. Объем попавшей в море нефти пока неизвестен.

«На Морском терминале КТК при грузовой операции на танкер через шланги выносного причального устройства ВПУ КТК-2 произошла нештатная ситуация, в результате которой некоторое количество нефти вышло на поверхность моря, объем уточняется», — сообщили в компании.

Ранее турецкий танкер разлил нефть возле Новороссийска.