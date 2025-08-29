Экс-директор Театра сатиры Агаев арестован по делу о мошенничестве

Таганский суд Москвы арестовал бывшего директора Театра Сатиры Мамедали Агаева, обвиняемого в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мамедали Гусейн оглы Агаев, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, на срок один месяц 29 суток», – сказали в суде.

По версии следствия, обвиняемый совместно с неустановленными соучастниками организовал схему по хищению денежных средств театра. Он зарегистрировался в качестве ИП и заключал заведомо несоответствующие действительности авторские договоры с театром, который возглавлял, о создании сценариев проектов спектаклей и последующей передачи прав на них, с корыстной целью незаконного извлечения дохода в размере 4% от сумм сбора, поступающих от продажи билетов за публичное исполнение одного спектакля.

На основании фиктивных отчетов о выполненных работах обвиняемый с соучастниками похитили порядка 20 млн руб.