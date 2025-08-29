Россиянин показал расправу над своей молодой невестой

В Санкт-Петербурге 27-летний местный житель показал следователям, как расправился со своей 18-летней невестой. Кадрами следственного эксперимента с «Лентой.ру» поделились в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина показал, что его возлюбленная лежала на кровати, а он пошел на кухню, взял нож и, вернувшись к ней, сел на девушку и начал наносить ей удары в шею.

В ведомстве рассказали, что преступления произошло 31 мая после того, как девушка сообщила о желании расстаться. После расправы мужчина ударил ножом и себя, а потом сообщил о преступлении в полицию, после чего был госпитализирован.

Сейчас следователи завершили расследование уголовного дела. Оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчина признал свою вину.