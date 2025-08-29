Полиция опровергла данные о растяжках с гранатами в лесу в Московской области

Полиция Московской области опровергла информацию о растяжках с гарантами в подмосковном лесу. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу областного МВД.

«Этому видео около года. Его повторно скидывают на протяжении уже двух месяцев. Данная информация не соответствует действительности», — сказали там.

29 августа сообщалось, что жители города Солнечногорская в Московской области обнаружили в местном лесу растяжки с противопехотными гранатами.

В июне жители Одинцово нашли в зеленой зоне, которая находится неподалеку от жилого комплекса, растяжки из толстой медной проволоки. По их словам, кто-то натягивает кабель между деревьями, прямо через тропинку, по которой люди прогуливаются вечерами.

Местные опасаются, что ловушки, расставленные неизвестными, могут подвергнуть опасности их жизни и здоровье. Особенно, по мнению жителей, это грозит тем, кто ежедневно передвигается по лесу на велосипедах и мотоциклах.