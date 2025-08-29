Россиянин украл у московской компании $3 млн и перечислил деньги ВСУ

Сотрудник московской компании Zunami похитил у своего работодателя $3 млн, после чего уехал в Дубай и перечислил часть средств украинской армии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, москвич по имени Михаил мог вывести со счетов компании средства в формате криптовалюты в три захода в 2023 и 2024 годах. Сначала он якобы снял $260 тысяч, затем $2,1 млн, а потом $500 тысяч.

На эти деньги мужчина, предположительно, купил пентхаус на Кипре и дорогие иномарки. Кроме того, частные детективы утверждают, что после последней кражи Михаил перечислил некоторую сумму на поддержку ВСУ.

Сам россиянин обвинения отрицает, а компания, в которой он работал, закрылась.

26 августа сообщалось, что Генпрокуратура РФ попросила признать экстремистской деятельность миллиардера Дениса Штенгелова и его отца Николая, а также обратить в доход государства акции группы компаний «КДВ» за их помощь ВСУ.

Создатель «Кириешек» перевел более 21 миллиарда рублей на помощь ВСУ

По данным ведомства, Штенгелов-старший владеет крупными аграрными предприятиями на Украине, а также является создателем батальона «Киевская Русь». А его сын снабжает продовольствием ВСУ и поспособствовал ограничению прав акционеров-россиян в нидерландской компании «Нак». Подробности — в материале «Газеты.Ru».