Появилось видео тушения природного пожара в Геленджике

В Геленджике произошел масштабный пожар, над ликвидацией огня специалисты работают несколько дней. Кадры опубликовал Telegram-канал МЧС России.

В ролике можно заметить, что для ликвидации природного возгорания были направлены мобильные отряды сотрудников службы. Они занимаются точечной ликвидацией последствий внутри лесных массивов. В работе специалисты используют специальные устройства.

Помимо этого, в видео можно заметить, что в тушении возгорания задействован вертолет.

До этого стало известно, что площадь пожара в Геленджикском лесничестве после падения обломков беспилотника выросла до 41,5 га.

Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что из-за сильного ветра площадь пожара увеличилась до 32 га. Позже площадь возгорания увеличилась до 39 гектаров, указали в МЧС.