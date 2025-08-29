Названа неожиданная причина подрыва гранатой 23-летней россиянки

Житель Тулы, взорвавший гранату в квартире, хвастался ею перед девушкой, с которой недавно познакомился. В момент инцидента мужчина был пьян. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации издания, 34-летний Игорь показывал 23-летней Лизе боеприпас, однако в какой-то момент вырвал чеку — и граната взорвалась.

Известно, что ранее мужчина был судим по статье о хранении и распространении наркотиков.

Пострадавшую при взрыве девушку экстренно госпитализировали. Мужчину задержали, сопротивления полиции он не оказывал. Возбуждено дело по статье «Покушение на убийство».

Ранее сообщалось, что девушка в Туле пострадала от рук своего сожителя. Россиянку госпитализировали с осколочными ранениями после подрыва гранаты.

