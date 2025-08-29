В Москве расследуют похищение пассажира из метро. По данным СК РФ, вечером 20 августа на станции «Первомайская» группа мужчин силой вывела молодого человека к автомобилю, угрожая расправой. Об этом пишет РЕН ТВ.

В машине пострадавшего избили и потребовали выплатить 380 тысяч рублей. После этого его перевезли в дом в Подмосковье, где удерживали до согласия на передачу денег.

Как уточнили следователи, злоумышленники действовали организованно и использовали угрозы для давления на жертву. Мужчина был освобождён после вмешательства правоохранительных органов.

Подозреваемые задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по статьям о похищении человека и вымогательстве. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления.