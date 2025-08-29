Турецкий танкер разлил тонну нефти возле Новороссийска

У побережья Новороссийска произошел разлив нефти на турецком танкере. В море вылилось более одной тонны нефтепродуктов.

© Igors Aleksejevs/iStock.com

По данным SHOT, инцидент произошел во время погрузки нефти на турецком танкере T.SEMAHAT, который находился примерно в пяти километрах от берега. Это привело к образованию загрязненного пятна размером 400 на 100 метров.

Танкер T.SEMAHAT, плавающий под турецким флагом, прибыл в порт Новороссийска из турецкого порта Керфез. На его борту находились 24 члена экипажа. В связи с происшествием введен объектовый режим чрезвычайной ситуации.