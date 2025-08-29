Мать двоих детей села в машину к бывшему мужу и исчезла

В Ростове-на-Дону четверо суток ищут мать двоих детей Алену Редько, пропавшую после разговора с бывшим мужем. Об этом пишет Don Mash в Telegram.

По информации издания, 25 августа 39-летняя женщина встретилась с экс-супругом в Аксае, после чего, как утверждает мужчина, он высадил ее в региональной столице на углу улиц Ульяновской и Семашко. После этого россиянку никто не видел, а связь с ней пропала.

По информации издания, пара разошлась в 2022 году. У них двое детей в возрасте 13 и 17 лет. В ходе развода родители договорились воспитывать их вместе. Однако, как рассказали журналистам родственники женщины, бывший муж часто ревновал ее, особенно когда у россиянки начались новые отношения. За несколько дней до исчезновения экс-супруги он заявил, что готов смириться с появлением у нее молодого человека ради возможности видеться.

Ранее в Краснодарском крае пропала жительница Усть-Лабинского. 21 августа женщина села за руль Mazda и исчезла. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что она была не одна.