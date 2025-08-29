В российском лесу началась охота на грибников при помощи гранат

В лесу подмосковного Солнечногорска неизвестные установили растяжки с противопехотными гранатами. Об этом пишет Telegram-канал «Москва сейчас».

По данным канала, ловушку вовремя обнаружили.

Растяжка попала на видео. На кадрах, которые сняла местная жительница, видно, что кто-то привязал нитку между деревьями и повесил на нее гранату.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции маскируют взрывчатку под шоколад и амуницию.