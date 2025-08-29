Российский школьник забрал миллион рублей у родителей и пропал

На Кубани 13-летний подросток прихватил миллион рублей родителей и пропал. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, в полицию обратилась мать школьника. Она рассказала, что ее сын исчез. Выяснилось, что он стал жертвой мошенников. Несколько дней аферисты держали подростка на связи и давали ему указания. Он снял миллион рублей со счетов родителей, взял их телефоны и банковские карты. Планировалось, что деньги он переведет на «безопасный счет». Полицейские успели найти мальчика и сохранить сбережения его семьи.

Ранее в Башкортостане суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно 30-летнюю местную жительницу, избившую и ограбившую мать ради покупок на маркетплейсе.