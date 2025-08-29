Адский рейс москвичей из Антальи обернулся дракой и обмороками

Рейс авиакомпании Southwind Airlines из Антальи в Москву обернулся настоящим испытанием для почти 500 туристов. Пассажиры, более двух часов запертые в раскаленном салоне без кондиционеров, начали терять сознание от жары, а последующая попытка вылета закончилась дракой на борту.

Как сообщает Telegram-канал Shot со слов самих пассажиров, после окончания посадки самолёт Boeing 777 долгое время не вылетал. В салоне, где температура превышала 30 градусов, не работала система кондиционирования. Люди оказались в ловушке.

"Несколько человек, в том числе дети, начали терять сознание и падать в обморок", — рассказали очевидцы.

Только после этого экипаж отреагировал: двери самолета открыли, к борту подали трап и вызвали скорую помощь. Пассажирам позволили ненадолго выйти на улицу, чтобы подышать свежим воздухом.

Спустя некоторое время туристов вновь загнали в салон, заверив, что все неполадки устранены и самолет готов к вылету.

"Но сразу после этого в салоне началась драка", — сообщают пассажиры.

В итоге рейс был снова задержан. На борт пришлось вызывать полицию, которая вывела дебоширов и выгрузила их багаж, добавляя еще больше времени к и без того затянувшемуся ожиданию.