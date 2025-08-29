Россиянка устроила погром в аптеке из-за 300 рублей

Жительница Челябинска устроила погром в аптеке из-за отказа фармацевта вернуть ей 300 рублей. Об этом сообщило Ura.ru.

Россиянка пришла в аптеку с целью отдать ненужные препараты и получить деньги обратно. Фармацевт объявила горожанке, что это невозможно.

После этого женщина рассвирепела и начала крушить стеллажи с лекарствами. Когда сотрудница аптеки вызвала охрану, дебоширка убежала. Сейчас ее ищут полицейские.

До этого стало известно, что аптека заплатила жительнице Ельца 700 тысяч рублей за падение на скользких ступенях.

Еще раньше в Екатеринбурге женщина разгромила сауну и избила 65-летнюю сотрудницу.