Поиски продолжаются: названы все версии пропажи пловца Свечникова в Босфоре

Российский пловец Николай Свечников пропал 25 августа во время заплыва в Босфоре. Поиски продолжаются, но пока безрезультатно. Версии исчезновения включают ухудшение состояния здоровья, потерю ориентации, утопление и встречу с морским хищником, передает kp.ru.

© Соцсети

Двукратный чемпион мира по плаванию на открытой воде Алексей Акатьев считает, что спортсмен сбился с маршрута из-за проблем со здоровьем. Турецкая газета Hurriyet предположила, что Свечников мог выбросить браслет с чипом в море, чтобы создать видимость своего исчезновения. Мать пловца опровергла эту версию.

Маяк, выдаваемый участникам, не поможет найти Свечникова, так как он работает только при пересечении электромагнитного контура. Криминалист Михаил Игнатов отметил, что тело утопленника может не всплыть.

«Нет четкого времени, когда труп может всплыть. Он может вообще никогда не всплыть. Утопленник может зацепиться за что угодно: за корягу, рыболовецкие сети, которые могли быть сброшены, что-то еще. Его течением могло снести. Там много рыб, они питаются падалью, он может там находиться, пока они его не съедят», — отметил эксперт.

Океанолог Анатолий Таврический напомнил о существовании в Босфоре загадочного хищника Черноморского змея Блэки, но научных доказательств его существования нет. Поисковая операция продолжается с привлечением катеров береговой охраны, морской полиции, водолазов и специальных сонаров.