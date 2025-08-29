В МЧС объяснили, почему не могли спасти Наговицину

МЧС России не стало спасать альпинистку Наговицину, потому что она находилась в другой стране. Такие операции проводятся только по распоряжению президента и правительства Российской Федерации, которого не было, об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе МЧС.

«В ответ на ваш запрос сообщаем, что гуманитарное реагирование с привлечением сил и средств МЧС России на территории зарубежных государств осуществляется по распоряжению Президента и Правительства Российской Федерации», – говорится в сообщении.

О том, что российская альпинистка застряла на пике Победы, стало известно 19 августа. Она получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы – самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. По словам альпиниста и триатлониста Александра Ищенко, который уже спасал Наговицину в мае 2025 года, она могла пойти на пик Победы с уже сломанной ногой.

Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом: один из них погиб от переохлаждения. МЧС Киргизии после ряда безуспешных спасательных операций 27 августа признало Наговицину пропавшей без вести.

Также сообщалось о том, что сын альпинистки писал письмо в МИД РФ для помощи, которое якобы осталось без ответа. Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что посольство РФ в Киргизии и МИД с первого дня получения информации делали все возможное для активизации усилий по ее спасению.

Ранее эксперты рассказали, почему Наговицину нельзя спасти при помощи дронов.