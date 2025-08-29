Тело погибшего под камнепадом альпиниста Расторгуева сняли с горы Джингтау

Тело погибшего под камнепадом альпиниста и экс-президент Федерации альпинизма Краснодарского края Александра Расторгуева сняли с горы Джингтау. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Кабардино-Балкарии.

В операции, которая завершилась утром 29 августа, приняли участие восемь профессиональных спасателей и вертолет компании «Хелиэкшн».

Двух других альпинистов эвакуировал вертолет. Один из них не пострадал, а вторую спортсменку с травмами отправили в больницу.

Напомним, группа, которую возглавлял Расторгуев, вышла на маршрут 25 августа. На одном из участков случился камнепад, из-за которого Александр погиб. Известно, что за свою жизнь альпинист совершил более 200 восхождений.

Ранее в Сети появились последние снимки с россиянкой Натальей Наговициной, которая застряла со сломанной ногой на пике Победы.