Россиянку избили до сотрясения мозга в очереди за место в сад

В Екатеринбурге молодую маму избили до сотрясения мозга в офисе управления образования. Женщина собиралась подать заявление о переводе ребенка в другой детский сад.

Подробности сообщает КП-Екатеринбург.

Девушка рассказала, что отстояла очередь, зашла в кабинет и получила образец заявления, после чего вышла заполнить его в коридор. Когда она собралась зайти, чтобы отдать бумагу, в кабинет направилась другая посетительница, которая была с двумя детьми. Россиянка попросила пропустить ее, но просьба только разозлила даму.

Девушка сообщила, что та стала орать и оскорблять. В какой-то момент она решила пройти в кабинет за одним клиентов, как вдруг женщина набросилась на молодую маму.

«Не успела я перейти порог кабинета, как эта женщина схватила меня сзади за волосы, потащила на себя, затем толкнула в кабинет, повалила меня на пол. Она била меня головой об пол и продолжала таскать за волосы», - сообщила собеседница.

Присутствующие видели ситуацию, но не вмешивались. На помощь прибежала подруга девушки – она оттащила напавшую. Девушка вызвала полицию, но на место ЧП никто не приехал. Она сняла побои в травмпункте и написала заявление в правоохранительные органы.

