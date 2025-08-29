Двух жителей Ярославской области задержали по подозрению в госизмене

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали двух жителей Ярославской области, собиравших и передававших спецслужбам Украины секретную информацию, в отношении них возбуждено дело о государственной измене. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ, передает РИА Новости.

Отмечается, что что жители Рыбинска и Ярославля по собственной воле установили связь с представителями украинских спецслужб и по заданию кураторов осуществляли сбор и передачу данных об объектах критической инфраструктуры Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Мужчинам может грозить пожизненное заключение. Расследование продолжается.

До этого жительница Рязани, осужденная на пять лет, призналась, что сняла видео с российской военной техникой и «по дурости» отправила его человеку, который оказался агентом Украины. По ее словам, агенты интересовались у нее информацией о пороховом заводе и Рязанском нефтеперерабатывающем заводе.