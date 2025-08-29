В деле о хищении из Театра сатиры могут появиться новые задержанные

Правоохранительные органы не исключают появления новых фигурантов в уголовном деле о хищении бюджетных средств в Театре сатиры, из-за которого задержали экс-директора культурного учреждения Мамедали Агаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В уголовном деле есть неустановленные лица, поэтому в ходе расследования могут вскрыться новые обстоятельства совершения преступления, появиться новые подозреваемые и задержанные», — заявили в ведомстве.

Накануне стало известно, что Агаев, который возглавлял Театр сатиры почти 30 лет, стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Следствие полагает, что он действовал в составе организованной группы.

По версии силовиков, подозреваемый, действуя в сговоре с неустановленными лицами, разработал схему для незаконного присвоения бюджетных средств, предназначенных для пополнения бюджета Москвы. Для этого он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и заключал с возглавляемым им театром фиктивные авторские договоры. Всего

Согласно документам, Агаев якобы являлся автором нескольких сценариев спектаклей, права на которые он передал театру. На основании фальсифицированных отчетов о выполненных работах он получал 4% от кассовых сборов каждого спектакля.

28 августа Агаева арестовали сотрудники правоохранительных органов, а чуть позднее стало известно, что следствие намерено добиться ареста деятеля культуры.