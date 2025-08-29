Москвичка пойдет под суд за нападение на судебного пристава

В Москве завершено расследование уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице.

«Никулинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК России по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы столицы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»)», – говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 19 августа фигурантка в Солнцевском отделе Главного управления Федеральной службы судебных приставов применила насилие в отношении судебного пристава-исполнителя.