В Дагестане при возгорании на АЗС пострадал оператор

МАХАЧКАЛА, 29 августа. /ТАСС/. Пожар произошел в операторской на АЗС в населенном пункте Верхнее Казанище в Дагестане. Возгорание потушили, пострадал оператор, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

"По системе 112 поступило сообщение о пожаре на АЗС, расположенной на въезде в населенный пункт Верхнее Казанище Буйнакского района. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения МЧС России установили, что огнем охвачено здание операторской. Возгорание ликвидировано на площади 50 квадратных метров", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате происшествия пострадал оператор АЗС, получивший ожоги конечностей и спины. Пострадавший доставлен в лечебное учреждение.