Российский пассажирский самолет экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за поломки

Самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Сочи в Домодедово, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя при взлете. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, изначально рейс U6-378 должен был вылететь в 20:50, его несколько раз задерживали — сначала на час, затем еще на полчаса. Борт взлетел в 22:10, а спустя около минуты в левом двигателе произошел хлопок.

Как пишет Mash, после экстренной посадки нескольким пассажирам стало плохо с сердцем. Одну женщину госпитализировали, остальным оказали помощь на месте. Пассажиров разместили в гостинице, следующий вылет состоится примерно в 5 утра.

