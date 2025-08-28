Российская альпинистка Наталья Наговицина, которая не смогла спуститься с пика Победы в Киргизии, отправилась покорять семитысячник со сломанной в двух местах ногой, рассказал альпинист-спасатель Александр Ищенко. Об этом пишет «Российская газета».

По его словам, экстремалка получила перелом в мае во время восхождения на Теке-Тор в Киргизии. Женщину спустили с горы на носилках и потом эвакуировали вертолетом.

Ищенко уточнил, что на Теке-Кор альпинисты попали под камнепад. Он добавил, что участвовал в спасательной операции.

«По словам коллег, даже невооруженным глазом был очевиден перелом ноги у Натальи в двух местах», — пояснил спасатель.

По его мнению, излечить сложный перелом за два месяца — невозможно. Он заметил, что отправиться на пик Победы с такой травмой, возможно, скрыв это от гида, — безрассудно.

Наговицина может навсегда остаться на пике Победы

Напомним, что накануне власти Киргизии признали Наговицину пропавшей без вести. Совет альпинистов, в свою очередь, заявил, что проведение операции по спасению женщины представляется невозможным.

