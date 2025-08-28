В Махачкале полицейский погиб во время погони за лихачом

В Махачкале сотрудник полиции погиб во время погони за лихачом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, полицейский мог погибнуть из-за рикошета пули. Отмечается, что погибший сотрудник гнался за лихачом, который не остановился по требованию ГАИ. Во время погони полиция открыла огонь по колесам его автомобиля, но одна из пуль отрекошетила обратно и попала в голову местному участковому.

В итоге полицейский погиб на месте. Лихача удалось остановить. Сейчас он дает показания в местном отделе полиции.

