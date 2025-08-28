Российский сухогруз сломался у Босфора

Главное управление береговой охраны Турции сообщило, что российский сухогруз Victor Zabelin сломался у входа в пролив Босфор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Отмечается, что у сухогруза сломался двигатель. Судно уже отбуксировали — в данный момент оно находится на стоянке Ахыркапы.

«108-метровое судно Victor Zabelin, у которого отказал двигатель около волнореза Хайдарпаша в Стамбуле во время следования из Яловы в Орду. Оно было отбуксировано при координации Стамбульского центра управления движением судов», — сообщило управление.

Ранее во время заплыва через Босфор бесследно пропал российский пловец Николай Свечников.