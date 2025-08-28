Кондратьев: площадь лесного пожара под Геленджиком выросла до 32 га

Площадь лесного пожара под Геленджиком в Краснодарском крае увеличилась до 32 га.

Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«К сожалению, из-за сильного ветра площадь пожара увеличилась до 32 га. С огнём борются более 330 человек, вместе с профессиональными спасателями пришли на помощь волонтёры», — написал он в Telegram-канале.

По словам Кондратьева, ожидается увеличение группировки. К ликвидации пожара привлечены вертолёт и самолёт МЧС России.

Ранее сообщалось, что в Геленджике после падения обломков БПЛА возник пожар в лесном массиве.