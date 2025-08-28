На Кавказе погиб альпинист Александр Расторгуев

В Кабардино-Балкарии погиб кубанский альпинист Александр Расторгуев. Об этом сообщает РБК.

© alpfederation.ru

По информации источника, группа альпинистов, в которую входил Расторугев, попала под камнепад во время восхождения на Джангитау. В результате мужчина погиб. Кроме того, под камнями пострадала альпинистка Екатерина Федорович. В данный момент она находится под присмотром врачей.

Александр Расторгуев — бывший президент Федерации альпинизма и мастер спорта по этой дисциплине. За свою жизнь он совершил более 200 восхождений, а также стал первым взошедшим на вершину Коштантау в 1989 году. Кроме того, Расторугев являлся главным инженером в проекте по строительству альплагеря в Джейрахском районе Республики Ингушетия.

