Бывшему руководителю Театра сатиры предъявили обвинение

Бывшему руководителю Театра сатиры Мамедали Агаеву предъявлено обвинение по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

«Бывшему директору одного из столичных театров предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

В ходе расследования выяснилось, что Агаев совместно с соучастниками создал схему по хищению денежных средств театра. Специалисты рассказали, что экс-директор создал ИП на свое имя и «заключал заведомо несоответствующие действительности авторские договоры» с учреждением о создании сценариев и последующей передаче прав на них для незаконного извлечения дохода в размере 4% от сумм сборов с продажи билетов.

При реализации схемы, по данным прокуратуры, был причинен ущерб в размере 20 млн рублей. В ближайшее время Агаеву изберут меру пресечения.

О задержании бывшего руководителя Театра сатиры стало известно вечером 28 августа.