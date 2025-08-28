Глава города Владимира Дмитрий Наумов заключен под стражу

Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы города Владимира Дмитрия Наумова избрал Октябрьский районный суд города.

Как сообщили РИА Новости, суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Дмитрия Наумова под стражу на два месяца, до 25 октября.

Глава Владимира был задержан накануне. Источники "РГ" сообщают, что дело в отношении Дмитрия Наумова возбуждено по статье "Получение взятки в особо крупном размере".

Дмитрий Наумов занимал пост главы города с ноября 2022 года.