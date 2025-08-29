Мирный житель получил ранения при атаке БПЛА на поселок в Белгородской области

Мужчина получил ранения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на поселок Борисовка в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, дрон детонировал во дворе одного из домовладений.

«Глава администрации поселка оперативно доставил пострадавшего со множественными осколочными ранениями правого предплечья в Борисовскую ЦРБ (центральную районную больницу — «Газета.Ru»). Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — подчеркивается в заявлении.

В нем уточняется, что из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) один автомобиль получил повреждения. На территории домовладения оказались повреждены навес и ограждение.

Утром 29 августа Гладков сообщил, что село Зозули в Борисовском районе Белгородской области подверглось атаке украинского БПЛА. Дрон нанес удар по автомобилю, в салоне которого находился мужчина. Его доставили в больницу с минно-взрывной травмой, слепым осколочным ранением грудной клетки и баротравмой.