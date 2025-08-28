Россиянин-педофил развратил восемь детей

В Калужской области суд приговорил к 16 годам лишения свободы 33-летнего дорожного рабочего, развратившего восемь детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Россиянин признан виновным по пункту «б» части 5 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и части 3 статьи 135 («Развратные действия») УК РФ. Потерпевшими по этому делу признаны восемь детей от восьми до 13 лет. Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным источника «Ленты.ру», мужчина в 2023 и 2024 году общался на непристойные темы с детьми и требовал от них интимные фото.

Ранее в Дагестане задержали 24-летнего жителя Новолакского района, который под видом игры завлекал к себе соседскую пятилетнюю девочку.