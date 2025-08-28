В Москве задержан экс-директор Театра сатиры

Экс-директора московского театра задержали по делу о мошенничестве
Правоохранители задержали бывшего руководителя одного из крупнейших столичных театров, который подозревается в хищении бюджетных средств, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Об этом пишет ТАСС.
Волк уточнила, что сумма похищенных из бюджета Москвы денежных средств превысила 20 млн рублей.
«Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области задержан житель столицы. Бывший директор одного из крупнейших театров подозревается в мошенничестве», — пояснила представитель ведомства.
Следователем СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
На имущество уехавшего из России актера наложили арест
Журналисты заметили, что задержанным оказался экс-директор Московского академического театра сатиры Мамедали Гусейн оглы Агаев. Он возглавлял культурное учреждение в период с 1992 по 2021 год.
По их данным, культурный деятель зарегистрировался в качестве ИП и заключал подложные авторские договоры с театром, который возглавлял.
Согласно этим документам, фигурант якобы создал несколько сценариев спектаклей и передал права на них культурному учреждению. На основании фиктивных отчетов о выполненных работах руководитель получал доход в размере 4% от кассовых сборов каждого публичного представления.