В Москве задержан экс-директор Театра сатиры

Правоохранители задержали бывшего руководителя одного из крупнейших столичных театров, который подозревается в хищении бюджетных средств, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Об этом пишет ТАСС.

© Соцсети

Волк уточнила, что сумма похищенных из бюджета Москвы денежных средств превысила 20 млн рублей.

«Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области задержан житель столицы. Бывший директор одного из крупнейших театров подозревается в мошенничестве», — пояснила представитель ведомства.

Следователем СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Журналисты заметили, что задержанным оказался экс-директор Московского академического театра сатиры Мамедали Гусейн оглы Агаев. Он возглавлял культурное учреждение в период с 1992 по 2021 год.

По их данным, культурный деятель зарегистрировался в качестве ИП и заключал подложные авторские договоры с театром, который возглавлял.

Согласно этим документам, фигурант якобы создал несколько сценариев спектаклей и передал права на них культурному учреждению. На основании фиктивных отчетов о выполненных работах руководитель получал доход в размере 4% от кассовых сборов каждого публичного представления.