В Москве задержан экс-директор Театра сатиры

В Москве задержан бывший директор одного из крупнейших столичных театров, который подозревается в хищении бюджетных средств. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области задержан житель столицы. Бывший директор одного из крупнейших театров подозревается в мошенничестве», – рассказала Волк.

Предварительно установлено, что злоумышленник совместно с неустановленными соучастниками организовал схему по хищению денег, предназначенных для зачисления в бюджет Москвы. Он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и заключал подложные авторские договоры с театром, который возглавлял. Согласно этим документам, фигурант якобы создал несколько сценариев спектаклей и передал права на них культурному учреждению. На основании фиктивных отчетов о выполненных работах мужчина получал доход в размере 4% от кассовых сборов каждого публичного представления.

«По этой схеме были показаны несколько десятков спектаклей. Сумма похищенных из бюджета Москвы денежных средств превысила 20 млн руб.», – подчеркнула Волк.

Она добавила, что следователем СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В жилье подозреваемого проведены обыски, в ходе которых изъяты деньги, а также предметы и документы, имеющие доказательственное значение. В театре проведена выемка документации. Фигурант доставлен в УВД по ЦАО для проведения следственных действий. На счета задержанного и его близких родственников наложен арест.

В свою очередь осведомленный источник сообщил Агентству «Москва», что речь идет о бывшем директоре Московского академического театра сатиры Мамеде Агаеве.