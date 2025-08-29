Десятерых россиян приговорили к срокам за продажу недоброкачественных лекарств

Суд приговорил десятерых участников преступной группы к срокам до пяти лет лишения свободы за продажу недоброкачественных и незарегистрированных препаратов для диабетиков и средств для похудения в московских аптеках. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Фигуранты дела Елена Мут, Александр Бочков, Федор Хожаев, Оксана Петровская, Хамит Сафиуллин, Ольга Такушевич, Владислав Криворучко, Екатерина Семенова, Елена Романова и Любовь Фрезе были признаны виновными.

Осужденные признали вину. Пятерым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3,5 до пяти лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, двум из них установлены штрафы в размере 1 млн рублей.

Остальным подсудимым суд назначил условное наказание на срок от двух до трех лет с испытательными сроками. Кроме того, каждого из них лишили права заниматься фармацевтической деятельностью на период от полутора до трех лет.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Правоохранители установили, что организованная преступная группа действовала в Москве с конца 2023 года. Ее участники продавали лекарства без маркировки и обязательных сведений, предусмотренных российским законодательством.

По данным столичной прокуратуры, эти препараты предназначались для людей с сахарным диабетом. Однако их также использовали для похудения, что не соответствует назначению. Незаконный оборот лекарств составил более 12 миллионов рублей.

Ранее двое мужчин оказались в тюрьме за продажу дешевого мяса для домашних животных.