В Турции опровергли одну из версий пропажи пловца Свечникова

Версия о том, что российский пловец Николай Свечников мог столкнуться на старте с другим спортсменом, не имеет доказательств. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Турции Мурат Агджа.

© Соцсети

Ранее стало известно, что Свечников пропал во время участия в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле. В настоящее время ведутся его поиски. В турецких СМИ выдвинули версию, что пловец мог столкнуться на старте заплыва с другим пловцом.

Комментируя это, Агджа напомнил, что одни из участников заплыва Хаяти Шамильоглу утверждал, что видел Свечникова во время соревнования, плывшего в неправильную сторону, и предостерег его, но тот продолжил плыть не в сторону финиша.

«В этом случае нет вероятности такого столкновения на старте заплыва. У нас есть видеозаписи старта заплыва, также нам известно время, когда он вошел в воду — благодаря чипу, доказательств у такой версии нет», — добавил пресс-секретарь.

При этом, по его мнению, полностью исключать возможность столкновения с другими пловцами нельзя, но доказательств, указывающих на нее, сейчас нет.