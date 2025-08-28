Российская альпинистка Наталья Наговицина может навсегда остаться на пике Победы в Киргизии. Об этом сообщает «RT на русском».

Как рассказал вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин, для спуска тела Наговициной придется организовать сложную операцию стоимостью в сотни тысяч долларов. При этом он также напомнил, что за всю историю альпинизма с пика Победы еще не спустили ни одного тела.

«Будут ее пытаться спускать вниз или нет, я не знаю. За всю историю с этой вершины не было случаев, чтобы кого-то вытащили не на своих ногах. Ни живого, ни мертвого. Наверху осталось много достойных людей со всего мира, 30-50 человек на пике Победы лежат. Сейчас сезон восхождений там закончен», — заявил он.

Он добавил, что Наговицина могла остаться в живых, если бы подала заявку на восхождение через Федерацию альпинизма. Пятницин объяснил, что тогда снаряжение и подготовку альпинистки проверили бы профессионалы, и ее могли бы не допустить к восхождению.

«Это и есть профилактика смерти, так уберегли не одну жизнь», — добавил он.

Напомним, что Наговицина сломала ногу во время восхождения на пик Победы в Киргизии, из-за чего застряла на высоте более 7 тысяч метров. Минобороны и МЧС Киргизии пытались спасти женщину, но операции приходилось отменять из-за погодных условий.