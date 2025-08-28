Российского депутата обвинили в избиении школьника

Житель поселка городского типа Белоярский в Свердловской области обвинил депутата местной думы Андрея Воробьева в избиении сына. Об этом сообщает Ura.ru.

Все произошло еще 24 августа около второго километра Арамильского тракта. По словам мужчины, парламентарий посчитал, что 15-летний школьник угнал его квадроцикл.

«Друг сына катался там, увидел брошенный квадроцикл. Вечером они компанией решили сходить и посмотреть сами. Пришли туда, хотели сфотографировать и выложить в местный чат, вдруг он краденый или еще хуже. В тот момент на них налетели двое взрослых и начали бить. У одного из них было ружье, били прикладом», — рассказал местный житель.

Отец пострадавшего утверждает, что одним из напавших был депутат Воробьев. Семья подала заявление в полицию. Отец пострадавшего утверждает, что депутат якобы сам пришел к ним извиняться и предложил деньги. Однако родители подростка отказались.

При этом в беседе с агентством Воробьев заявил, что обвинения в его адрес являются ложными.

Ранее стало известно, что в Челябинской области председатель Думы Верхнего Уфалея Сергей Ханин подрался с женщиной. Как рассказала пострадавшая чиновница Фаина Совина, парламентарий толкнул ее, отобрал телефон, когда она в рабочее время попыталась снять его у стройки.